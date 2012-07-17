Закон про зайнятість усуне дискримінацію за віковою ознакою, запевняє Тігіпко

Стимули, передбачені законом про зайнятість, який парламент ухвалив 5 липня, допоможуть усунути дискримінацію безробітних за віковою ознакою при працевлаштуванні.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі віце-прем'єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка.

«Ми знаємо про те, що обмеження безробітних за віковою ознакою з боку роботодавців існує. Зокрема, це стосується молодих людей без досвіду роботи і людей зрілого віку. У законі про зайнятість ми запропонували звільнення від єдиного соціального внеску на рік за створення робочого місця для молоді та людей, старших за 50 років. Роботодавцеві буде вигідно працевлаштовувати таких людей. А це для нього головний аргумент», - заявив С.Тігіпко.

Віце-прем'єр зазначив, що законом передбачені можливості для поліпшення професійних навичок молоді та працівників старшого віку. Зокрема, молоді люди матимуть можливість проходити стажування із внесенням інформації про це у трудову книжку, а люди, старші за 45 років, отримають ваучер на навчання новій професії.

«Свого часу я брав на роботу багатьох людей, і можу сказати, що молодь цікава своїм запалом і нестандартним мисленням, а люди зрілого віку цінні тим, що вони мають досвід», - додав віце-прем'єр-міністр.

С.Тігіпко також нагадав, що, згідно з новим законом про зайнятість, в оголошеннях про вакансії заборонено вказувати вік претендента на посаду.

«Конкурувати буде досвід, а не колір очей і вік», - упевнений він.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції в УНІАН соціальний психолог Віктор Пушкар та експерт Харківського інституту соціальних досліджень Марія Колоколова заявили, що в Україні існує дискримінація при працевлаштуванні за віковою ознакою.

Згідно з даними дослідження, проведеного Харківським інститутом соціальних досліджень, вікові обмеженні містяться у 15% газетних оголошень та у 58% Інтернет-оголошень. "Також було виявлено, в межах якого віку людям легше за все знайти бажану роботу - від 23 до 39 років…", - повідомила М.Колоколова.