У червні офіційний рівень безробіття знизився до 1,6%

Офіційний рівень безробіття в Україні продовжив тенденцію до зниження і склав у червні 1,6% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. менше порівняно з травнем, повідомила Державна служба статистики.

За даними Держстату, на 1 липня 2012 року у Державній службі зайнятості було зареєстровано 447 тис. безробітних, хоча ще місяцем раніше в країні на обліку перебувало 464,8 тис. чоловік.

При цьому допомогу з безробіття одержують 329,4 тис. чоловік. Середній розмір допомоги в червні становив 945 грн.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці (МОП) у січні-березні 2012 року склав 8,4% (населення віком 15-70 років), що на 0,3 п.п. менше, ніж у січні-березні 2011 року.

Так, за даними МОП, безробітними в звітному періоді були 1,845 млн громадян, що на 0,08 млн чоловік менше, ніж у січні-березні 2011 року, і на 0,112 млн чоловік більше, ніж на кінець 2011 року.

У березні 2012 року віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко заявив, що до кінця цього року рівень безробіття в Україні за методологією МОП скоротиться до 7,2%.