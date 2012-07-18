Прокуратура заявила позов до «Центренерго» на 7,5 млн грн

Прокуратурою Солом’янського району Києва до окружного адміністративного суду пред’явлено позов про стягнення з ПАТ «Центренерго» майже 7,5 млн грн адміністративно-господарських санкцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, вказані кошти товариство повинно було самостійно сплатити до Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів за невиконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів.

На підприємстві, яке є одним з провідних виробників електричної енергії в Україні, та чисельність якого налічує понад 8 тис. працюючих, у 2011 році не було працевлаштовано 130 інвалідів, йдеться в повідомленні.

При цьому у прокуратурі нагадали, що Окружним адміністративним судом Києва за позовом прокуратури Солом’янського району столиці 25 квітня 2012 р. вже було стягнуто 6,6 млн грн адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у 2010 році.