Варшава. Польща посилила відповідальність за нелегальне працевлаштування іноземців.

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, згідно з новим законодавством, що набуло чинності 21 липня, кожен польський роботодавець буде зобов'язаний перед тим, як найняти на роботу іноземця, перевірити легальність його перебування в Польщі й зберігати копії документів, що підтверджують це, протягом усього часу працевлаштування.

Новий закон також посилює покарання за нелегальне працевлаштування, передбачаючи, окрім штрафів у розмірі від близько 1 тис. до 3 тис. дол., ув’язнення до 3 років і заборону на отримання коштів польського бюджету і коштів за програмами допомоги Європейського Союзу до 5 років.

Згідно з повідомленням Міністерства праці та соціальної політики Польщі, суд також може зобов'язати порушника повернути надані з бюджету Євросоюзу кошти за останні 12 місяців, якщо він використовував нелегальну працю іноземців.

Відповідальність за нелегальне працевлаштування введена для компанії-генерального підрядника, яка зобов'язана перевірити, використовують чи ні нелегальну працю іноземців її субпідрядники, а також для агентств-посередників із працевлаштування.

Польське міністерство зазначило, що роботодавці, на яких уже працюють громадяни країн, що не входять до Євросоюзу, зобов'язані до 4 вересня 2012 року зібрати всі необхідні документи, щоб уникнути застосування до них санкцій за порушення.

Міністерство також зазначило, що новий закон визначає процедуру, згідно з якою іноземці можуть отримати зароблені ними гроші у випадку, якщо роботодавець відмовився їх заплатити.

За даними українських дипломатів у Польщі, більшість звернень українців до консульства стосуються невиплати заробітної плати недобросовісними роботодавцями, які нерідко навіть не підписують контракт із працівниками з України, що також дозволяє їм економити на сплаті податків.

Як повідомляв УНІАН, минулого року польські роботодавці зареєстрували для українців рекордні з 2007 року 240 тис. заявок на роботу, які дозволяють працювати в країні без офіційного дозволу протягом шести місяців на рік. Українці, які отримують понад 90% зареєстрованих у Польщі заявок на працевлаштування за спрощеною системою, минулого року також отримали 18,7 тис. офіційних дозволів на роботу з близько 40 тис. усіх виданих.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща спростила доступ на свій ринок праці для іноземців, у першу чергу громадян країн, що граничать із нею, з половини 2007 року, щоб компенсувати брак працівників, викликаний трудовою міграцією поляків до інших країн Євросоюзу.

З того часу до 2012 року польські роботодавці зареєстрували для українців близько 750 тис. заявок на працевлаштування за спрощеною схемою, частина з яких, за даними польської влади, була використана лише для отримання візи, а не для того, щоб дійсно працювати в Польщі.