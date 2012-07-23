Україна направить постраждалому від повені Кримську м'ясні консерви та цукор

Україна направить постраждалому від повені російському місту Кримськ гуманітарну допомогу у вигляді м'ясних консервів та цукру.

Про це УНІАН повідомили у Державному агентстві резерву України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, згідно з розпорядженням уряду і за дорученням Президента Віктора Януковича, Держрезерв України залучено до процесу надання гуманітарної допомоги Російській Федерації для подолання наслідків повені в Краснодарському краї (м. Кримськ). Вже підготовлено проект розпорядження про відпустку із запасів держрезерву Україні 166 тис. 656 консервів м'ясних «М'ясо тушковане» Свинина» та 157,50 тонн цукру, поінформували в Держрезерві.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 7 липня у трьох містах (Геленджик, Кримськ, Новоросійськ) і низці селищ Краснодарського краю внаслідок повені було затоплено 7,2 тисячі житлових будинків. Були порушені системи енерго-, газо- і водопостачання, автомобільний і залізничний рух.

За інформацією МНС РФ, загинуло не менше 170 осіб. Тисячі людей постраждали.