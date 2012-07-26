Призначений спецпредставник Євросоюзу з прав людини

Спеціальним представником Європейського Союзу з прав людини став колишній міністр закордонних справ Греції Ставрос Ламбрінідіс.

Як передає Радіо «Свобода», призначаючи його на цей пост, Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Кетрін Ештон зазначила, що введення цієї нової посади покликане підвищити значення правозахисної проблематики в діяльності Євросоюзу.