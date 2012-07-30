ВР відмовилась скасувати мовний закон

Верховна Рада України відмовилась скасувати ухвалений 3 липня 2012 року мовний закон. Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, парламент розглядав 4 проекти постанов щодо скасування мовного закону. Всі постанови були внесені представниками об’єднаної опозиції. Однак жодна постанова не набрала необхідної кількості голосів. Зокрема, постанову, внесену депутатом від НУ-НС Юрієм Кармазіним, підтримали 46 народних депутатів, депутатів від фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрія Одарченка та Степана Курпіля - лише 37, депутата від фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергія Саса - 42 і депутата від фракції НУ-НС Арсенія Яценюка – 38.

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