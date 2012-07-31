НКЦПФР визначила розмір витрат з недержавного пенсійного забезпечення

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) схвалила спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, положення про граничний розмір витрат, пов'язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили у НКЦПФР, тепер річний граничний розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, встановлюється у відсотках від чистої вартості активів пенсійного фонду, і становить 7% (раніше - 10%). Водночас, як зазначили у комісії, на даний час середній розмір витрат, що відшкодовуються пенсійними фондами, не перевищує 5%.

"У разі перевищення упродовж року граничного розміру витрат, адміністратор пенсійного фонду зобов'язаний повідомити про це раду пенсійного фонду для вживання заходів з усунення виявлених порушень", - зазначили у комісії.

За словами члена НКЦПФР Олексія Тарасенка, відповідно до даного положення, майже в півтора разу скорочується граничний розмір витрат на оплату послуг професійного адміністратора, хранителя і на оплату винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду

О.Тарасенко також зазначив, що даний документ ще допрацьовуватиметься, зокрема і з урахуванням побажань суб'єктів ринку.