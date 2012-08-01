Відсьогодні українці можуть їздити до Туреччини без віз

Угода між урядами України і Туреччини, яка передбачає, що громадяни країн зможуть перебувати на території іншої держави без отримання візи до 30 днів з моменту в'їзду, набула чинності з 1 серпня.

Як повідомляв УНІАН, загальний термін перебування громадян на території іншої держави не може перевищувати 90 днів у межах 180 днів з дати першого в'їзду.

При цьому українці й турки, які мають намір перебувати на території іншої сторони більш як 90 днів або з метою працевлаштування, об'єднання з сім'єю чи навчання повинні одержати візу відповідно до законодавства держави перебування.

Проїзними документами, що є дійсними для поїздок українців до Туреччини, згідно з цією угодою, є закордонний паспорт громадянина України, проїзний документ дитини, посвідчення особи моряка і посвідчення члена екіпажа літака (за наявності запису в декларації/польотному завданні).

22 грудня 2011 року Україна і Туреччина підписали угоду про безвізовий режим.