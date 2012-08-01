Біля Кабміну скандують: «Поверніть вкрадені стипендії!»

Біля Кабінету міністрів близько 100 чоловік проводять акцію «Поверніть вкрадені стипендії!»

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу заявляють, що згідно з рішенням Кабміну розміри стипендій фактично зменшилися на 200 грн., і вже в липні студенти одержали менші суми, ніж у червні.

Учасники акції викрикують гасла: «Віддайте студентам стипендії!», «Совість не купиш!», «Продайте Межигір’я, віддайте стипендію!».

Також мітингувальники тримають в руках плакати, на яких намальовані міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро Табачник і віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. На одному з плакатів напис: «Стабільність подолана - руїна досягнута».

Ініціаторами акції виступили опозиційні молодіжні організації.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики С.Тігіпко повідомив, що Кабінет міністрів України підвищив рівень базової стипендії для студентів.

Він пояснив, що рівень базової стипендії для студентів був визначений в 2008 році, і надалі цей рівень перераховувався залежно від рівня інфляції, проте все одно розмір базової стипендії залишався незмінним.

Разом з тим, в Українській асоціації студентського самоврядування заявили, що липні розміри стипендій студентам були зменшені на 200 грн.

Президент УАСС Єлизавета Щепетільникова заявила, що організація провела опитування серед студентів, результати якого показали, що на сьогоднішній день більш як 30% опитаних одержали стипендію не в повному обсягу, а більш як 20% студентів взагалі не одержали стипендію за липень.

30 липня в Міносвіти запевнили, що всім без винятку вишам витрати на виплату стипендії та індексації перераховано в повному обсягу.

У міністерстві відзначили, що на сьогоднішній день розмір мінімальної академічної ординарної (звичайної) стипендії студента вищого навчального закладу ІІІ – IV рівнів акредитації становить 530 грн на місяць. Враховуючи, що така стипендія підлягає індексації на 36,7%, або на 194,51 грн, студент має одержати 530+194,51=724,51 грн.