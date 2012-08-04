Польща за півроку збільшила видачу віз в Україні до 312 тисяч

Варшава. Польські консульства в першій половині поточного року видали в Україні близько 312 тисяч віз, що майже на 36 тисяч або 13% більше показників січня-червня минулого року.

За переданими УНІАН даними Міністерства закордонних справ Польщі, з початку року найбільше зросла кількість виданих шенгенських віз - до понад 200 тисяч у порівняні з 160 тисячами торік в той час, як кількість виданих національних віз, власники яких переважно приїжджають на роботу, зменшилася до близько 111 з 116 тисяч штук.

Понад половину усіх виданих віз українці отримали у найбільшому консульстві Польщі у Львові: більш як 160 тисяч, що на 15 тисяч більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Друге місце посіло консульство у Луцьку, яке видало близько 56 тисяч віз, що на 2 тисячі менше, ніж торік.

За даними польського МЗС, Луцьке консульство стало єдиним серед усіх семи представництв, де кількість виданих віз за першу половину року зменшилася.

При цьому, падіння сталося за рахунок зменшення видачі шенгенських віз на майже 5 тисяч до близько 29 тисяч, в той час як видача національних віз зросла на майже 3 тисячі до 27 тисяч штук.

Трійку лідерів польських консульств замкнуло представництво у Києві, в якому українці отримали 39,5 тисяч віз (+11 тисяч).

Консульства у Вінниці, Харкові, Одесі та Севастополі надали українцям від близько 20 до 3,6 тисяч віз, збільшивши їх кількість в порівнянні з першою половиною минулого року від 350 до 6 тисяч.

За даними польського МЗС, за перші шість місяців року польські консульства видали 97 тисяч віз для роботи у Польщі в порівнянні з 106 тисячами за першу половину минулого року. Понад 80% усіх робочих віз видали консульства у Львові та в Луцьку.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня у польських медіа з’явилася інформація про можливе створення працівниками консульства Польщі у Луцьку злочинної групи, яка займалася нелегальною видачею віз, котрі, за даними джерела УНІАН, продавалися за ціною від 300 до 900 євро (шенгенські візи багаторазового використання) в той час, як офіційна оплата за них для українців становить 35 євро.

МЗС Польщі, коментуючи ситуацію, пообіцяв звільнити своїх працівників, у разі доведення їх причетності до корупції, а прокуратура, яка розслідує справу нелегальної видачі віз в Україні з 2011 року, повідомила, що на даному етапі жодному з польських дипломатів не пред’явлено офіційних звинувачень.

Найбільша польська опозиційна партія PiS заявила про намір добитися розгляду цієї справи на засіданні комісії із закордонних справ Сейму Польщі наприкінці серпня.

Довідка УНІАН. Польща, яка традиційно видає українцям найбільше віз серед усіх держав Шенгенської зони, минулого року видала в Україні близько 570 тисяч віз після 450 тисяч в попередньому році. Кількість виданих польськими консульствами для українців віз зростає з 2009 року після рекордного 40% падіння у 2008 році через приєднання до "шенгену".

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