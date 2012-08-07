У Чернігові до Дня незалежності встановлять атракціон вартістю майже 4 млн грн

У Чернігові до Дня незалежності України у міському Центральному парку культури та відпочинку буде встановлено новий атракціон "Говерла" (український прототип "американських гірок"). Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міський голова Олександр Соколов.

За його словами, "Говерла" українського виробництва, над її монтажем працюють спеціалісти з Вінниці, де і виготовлявся атракціон. Його вартість становить 3,9 млн грн. Як зауважив О.Соколов, на сьогодні роботи йдуть за планом, секції атракціону монтуються послідовно. На підготовку майданчика витрачено понад 400 тис грн. Усі роботи розпочалися з геологічного обстеження території. Новий атракціон має "мертву петлю" і досягає висоти п'ятиповерхового будинку(14 м).

За словами директора парку Володимира Хольченкова, встановлення "Говерли" є знаковим, оскільки востаннє атракціони у Чернігові оновлювалися 1986 року.