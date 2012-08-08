У Польщі за нелегальну роботу затримано чотирьох українців

Варшава. Польська прикордонна служба затримала чотирьох громадян України, які працювали у Польщі без необхідних для цього документів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі відомства, троє українців працювали поблизу українсько-польського кордону, а ще один українець - у Вроцлаві на заході Польщі.

"Чоловіки віком 50, 51 та 58 років працювали нелегально на будівництві. Усі троє перебували у Польщі на підставі дозволу в рамках малого прикордонного руху, який не дає права на роботу", - відзначили у прикордонній службі.

Прикордонники зобов'язали українців залишити польську територію упродовж 15 днів та внесли їх дані в базу осіб, котрим заборонено в'їзд до країни на рік.

Прес-служба також повідомила про затримання громадянина України, який мав дозвіл на роботу в Польщі, а насправді 3,5 місяці працював у столиці Чехії.

"Українець отримав візу на підставі заявки на працевлаштування фірми із Гданська. Але замість того, аби приїхати до працедавця, поїхав до Чехії", - зазначили прикордонники.

Вони також повідомили про анулювання йому візи, заборони в'їзду до Польщі на 6 місяців та порушення справи за неправомірне отримання візи, яке карається, згідно з польським законодавством, позбавленням волі до 3 років.