Янукович підписав доручення про законодавче забезпечення мовної політики

Президент України Віктор Янукович підписав доручення «щодо удосконалення законодавчого забезпечення застосування мов в Україні».

Відповідний документ розміщено на сайті глави держави.

Зокрема, В.Янукович доручив прем’єр-міністру Миколі Азарову до 13 серпня 2012 року утворити робочу групу із залученням громадськості, відомих діячів освіти, науки та мистецтв, провідних фахівців з мовних питань для розробки та внесення системних пропозицій з удосконалення законодавства щодо порядку застосування мов в Україні.

Також до 27 серпня 2012 року доручено забезпечити невідкладне розроблення із залученням зазначеної робочої групи та затвердження Державної програми всебічного розвитку і функціонування української мови.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 серпня, В.Янукович підписав прийнятий Верховною Радою Закон "Про принципи державної мовної політики".

Ухвалення цього закону на початку липня викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% жителів говорять цією мовою.