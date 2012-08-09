Уряд затвердив Стратегію реформування системи соцпослуг

Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію реформування системи соціальних послуг, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, стратегія передбачає впровадження механізму запобігання виникненню складних життєвих обставин у сім'ях, державних стандартів соціальних послуг, механізмів контролю за якістю надання соціальних послуг.

Також передбачається модернізація діючої інфраструктури і створення конкурентного ринку соціальних послуг, а також збільшення переліку соціальних послуг на рівні громади.

Найближчим часом для реалізації цієї стратегії буде розроблено відповідний план на 2012-2016 роки.