Медведєв розповів, на які робочі місця можуть розраховувати іноземці в Росії

Москва. Іноземців треба залучати лише на ті робочі місця, де не хочуть працювати росіяни.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав сьогодні на засіданні президії російського уряду.

«Якщо залучати іноземних фахівців, то у найбільш дефіцитних і затребуваних професіях. Причому не на збиток тим нашим людям, російському громадянам, які претендують на ці робочі місця», - сказав Д.Медведєв.

За його словами, ключове завдання російських властей – створення цивілізованого ринку праці і забезпечення економіки кваліфікованою робочою силою.

Він повідомив, що в першому півріччі до РФ приїхало понад 8 млн іноземців, і зараз у країні проживає близько 10 млн. мігрантів.

При цьому Д.Медведєв відзначив, що громадяни РФ також виїжджають, причому у більшості випадків це люди з вищою освітою і професійною підготовкою. Водночас до РФ їдуть працівники низької кваліфікації, які насилу спілкуються російською мовою і не знають законів, культури Росії, додав він.

Російський прем'єр окремо підкреслив, що не можна допускати формування в Росії окремих анклавів з числа іноземних громадян, а також необхідно захищати далекосхідні території Росії від надмірної експансії громадян прикордонних держав.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2011 року керівник Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський заявив, що громадяни України, які приїжджають працювати до Росії, будуть зобов'язані документально підтвердити знання російської мови.

13 червня К.Ромодановський повідомив, що Росія посилює кримінальну відповідальність для іноземців за порушення міграційних правил.

7 травня Президент Росії Володимир Путін доручив федеральним і регіональним властям до листопада ввести для гастарбайтерів (робітників-мігрантів, які тимчасово працюють в Росії) обов'язковий іспит з російської мови, історії Росії і основ російського законодавства.

За даними Федеральної міграційної служби, кількість трудових мігрантів у Росії становить від 4 до 6 млн осіб, зокрема, з України від 1 до 3 млн.