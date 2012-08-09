Азаров: в українського народу залишилося «ще дуже багато терпіння»

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що в українського народу ще залишилося багато терпіння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив журналістам під час відвідин Шосткінського заводу «Імпульс» у Сумській області .

«У наших людей ще дуже багато терпіння. Здавалося б, воно мало давно закінчитися, а вони ще терплять. Терплять помаранчевих, терплять казна-кого», – сказав М.Азаров і додав: «І нас терплять теж. Ми хоч менше поганого для них робимо, стараємося робити хороше».

При цьому М.Азаров зазначив, що він не боїться жорстких розмов із людьми і сам знає, що його є за що лаяти.