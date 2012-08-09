У Росії нелегально працює близько 2 млн іноземців

Москва. Близько 2 млн іноземців нелегально працюють у Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні президії уряду РФ повідомив директор Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський.

«На території Російської Федерації на сьогодні перебувають, за даними нашої інформаційної системи, понад 10 млн іноземних громадян. 42% з них прибуває з метою, не пов'язаною з трудовою діяльністю, – лікуватися, вчитися, в гості. 17% законно здійснюють трудову діяльність. 21% громадян - про це наша Державна інформаційна система міграційного обліку говорить - знаходиться в країні з перевищенням терміну перебування. Ми вважаємо, що вони нелегально здійснюють трудову діяльність», - сказав К.Ромодановський.

При цьому він нагадав, що 1 липня 2010 року одночасно були введені в дію преференції для висококваліфікованих фахівців і інститут патентів для роботи фізичних осіб. За його словами, з цієї миті число законно працюючих іноземців зросло більш ніж удвічі.

Зокрема, кількість висококваліфікованих і кваліфікованих фахівців становила трохи менше 33 тис. осіб. За минулі шість місяців поточного року іноземцям оформлено понад 100 тис. дозволів на тимчасове проживання, 60 тис. посвідок на проживання, 45,5 тис. осіб одержали громадянство.

При цьому він повідомив, що за півроку притягнуто до відповідальності понад 300 тис. іноземних громадян.

«За допомогою нашої інформаційної системи активно реалізується норма, яка передбачає заборону в'їзду в Російську Федерацію особам, які скоїли адміністративне правопорушення. Я маю на увазі іноземців. На 1 липня 2012 року ухвалено рішення (це за півроку) про заборону в'їзду до Російської Федерації більш ніж 37,5 тис. іноземних громадян», - повідомив К.Ромодановський.

Крім того, він повідомив, що у 2013 році зміни до законодавства будуть направлені на вдосконалення порядку в'їзду, перебування і проживання на території Російської Федерації окремих категорій іноземних громадян, в яких зацікавлена РФ, - інвестори, підприємці, студенти, викладачі, представники науки.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого К.Ромодановський повідомив, що Федеральна міграційна служба Росії не проводитиме спеціальні акції проти громадян України, які частіше за інших порушують трудове законодавство РФ.

«Українці користуються тим, що вони можуть приїжджати до нас на 90 діб – вони приїжджають, працюють, не сплачуючи податки, і виїжджають. Відсоток тих, хто незаконно працює, з боку України значно більше», - сказав К.Ромодановський.

«Добре це чи погано - покаже час. Принаймні, ми маємо адекватну робочу силу, маємо людей, які знають російську мову, з якими нам легко спілкуватися, і ви розумієте, що візуально ми їх (українців) не розрізняємо, не помічаємо. Звертаємо ми увагу на інші країни, громадяни яких відрізняються від корінних жителів Росії», - сказав він.