На сайті Азарова відкрито поштову скриньку для листів прем'єру

На персональному сайті Миколи Азарова почала працювати поштова скринька, куди всі охочі можуть відправляти листи прем'єр-міністру України.

Для відправлення повідомлення у розділ «Лист Прем'єру» необхідно повідомити своє ім'я прізвище і по батькові, поштову адресу, телефон і адресу електронної пошти.

Водночас до М.Азарова надходитимуть лише ті листи, в яких не містяться некоректні висловлювання.

«Якщо Ви хочете, щоб Ваш лист потрапив до Миколи Азарова, будьте коректні у своїх висловлюваннях. Пишіть свої побажання і прохання аргументовано. Також не забувайте залишати свої контактні дані. Запевняємо Вас, що Ваш лист дійде до адресата», - зазначається у коментарі адміністрації сайту.

http://www.azarov.ua/Pismo-premieru/