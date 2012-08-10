Азаров запевняє - усі постраждалі від пожежі на Херсонщині отримають компенсацію

Усі постраждалі від пожежі у Херсонській області отримають компенсацію, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров після засідання оперативного штабу з ліквідації лісової пожежі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, М.Азаров сказав: «Я доручив голові Херсонської ОДА надати уряду дані про постраждалих від пожежі. Поміч людям, безумовно, буде надана, компенсації будуть виділені».

При цьому голова уряду підкреслив, що поки що жоден населений пункт від пожежі не постраждав, згоріли лише дві ферми.

М.Азаров наголосив: «Я сказав голові обладміністрації Херсонщини, що нам простіше всі населені пункти, які перебувають у зоні небезпеки, заново відбудувати, ніж втратити хоча б одне життя. Тому якщо є хоча б найменша небезпека – евакуюємо людей. Усі витрати ми компенсуємо. Людину не повернеш. Будинки, машини – все це справа наживна».

«У нас є троє постраждалих, їхньому життю зараз нічого не загрожує, вони вже перебувають у лікарні. Вони забезпечені усіма необхідними ліками. При необхідності ми їх доставимо у спеціалізовані центри», - сказав М.Азаров.

Голова уряду повідомив, що на території оперативного штабу з ліквідації пожежі буде розгорнуто медичні пункти, і вже зараз чергують бригади медичної допомоги. Також буде організовано харчування громадян та охорону території.

Водночас М.Азаров звернув увагу секретаря РНБО Андрія Клюєва на необхідність організації відпочинку вогнеборців.

«Я прошу вас забезпечити людей їжею, водою. Розгорнути спеціальний табір, щоб люди, які позмінно працюють, мали повноцінні умови для відпочинку, адже коли люди стомлюються, трапляються нещасні випадки», - зазначив М.Азаров.

За даними прес-служби МНС, пожежа біля с. Кринки Цюрупинського району у хвойному лісі лісового господарства "Корсунське” Каховського лісомисливського господарства станом на 6.00 окремими осередками розповсюдилася на площу до 1000 га. Фронт пожежі оточений і зупинений.