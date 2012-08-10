МЗС рекомендує українцям утриматися від туристичних поїздок до Єгипту

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від туристичних поїздок до м.Каїр, Александрія, Асуан, Луксор, Таба, а також до міст Порт-Саїд, Суец, Ель-Аріш, Рафіх та регіон Північного Синаю у зв’язку із погіршенням безпекової ситуації в Єгипті та збільшенням випадків неконтрольованої агресії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

З метою уникнення загрози безпеці, громадянам України, які відпочивають у курортному місті Хургада, МЗС рекомендує проводити відпочинок в межах території готелю та утриматися від неорганізованих поїздок до міста та за його межі.

Громадянам України, які відпочивають в курортному місті Шарм Ель-Шейх, рекомендовано утриматися від поїздок по Південному Синаю та у напрямку до м.Таба.

Всім громадянам України, які перебувають на території Єгипту, МЗС рекомендує утримуватися від відвідання місць надмірного скупчення людей, не брати участі в акціях протесту, демонстраціях чи інших заходах, спрямованих на дестабілізацію ситуації в цій країні. Не рекомендується вступати у суперечки з місцевим населенням стосовно питань, які стосуються політичної ситуації в Єгипті, релігійних уподобань, чи гендерної нерівності.

МЗС України також звертає увагу українців на необхідність відстеження строків дії візи з метою уникнення загрози бути затриманим за порушення візово-імміграційного режиму Єгипту.