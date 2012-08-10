ПР пропонує кодифікувати соціальне законодавство

Народний депутат Антон Яценко (фракція Партії регіонів) пропонує Верховній Раді України прийняти проект Соціального кодексу (реєстр. №11061 від 2 серпня 2012 року).

Текст документа оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що законопроектом передбачено уніфікувати систему управління фондами соцстрахування на основі створення єдиної вертикалі виконавчих органів, що повинно забезпечити: економію адміністративних витрат на здійснення фондами своїх функцій і повноважень; повніше охоплення платників податків і підвищення рівня збирання внесків соцстрахування; цільовий напрям коштів соціального страхування; спрощення відносин фондів і суб'єктів господарювання з реєстрації і сплати внесків тощо.

Окрім того, проект передбачає розширення і впорядкування системи пільг і компенсацій деяким категоріям громадян, також встановлені окремими спеціальними законами.