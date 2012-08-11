Терміни зарахування до вишів за держзамовленням продовжені 15 серпня

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту у зв’язку з ситуацією, що склалася через невиконання плану держзамовлення вищими навчальними закладами різних рівнів дозволило продовжити термін прийому оригіналів документів до 15 серпня 2012 р.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА з посиланням на лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9--506 від 10 серпня 2012 р.

В ОПОРІ зазначили, що на ті напрями, на які залишилися вільні місця після третьої хвилі рекомендованих до зарахування, ВНЗ будуть приймати оригінали документів до 15 серпня 2012 р. Абітурієнтам, які не потрапили у третій список, але були близько до нього, повинні звернутися до навчального закладу і поцікавитися, чи є вакантне місце на той напрям підготовки, на який вони подавали заяву та документи, і чи є у них шанси вступити на місця держзамовлення відповідно до їхнього конкурсного балу.

Окрім цього, до 25 серпня 2012 р. було дозволено приносити оригінали документи на контрактну форму навчання не лише на ті напрями підготовки, на які вступник подав документи до 31 липня, а й на інші. Проте це можна робити лише в межах одного навчального закладу та на напрями з однаковими конкурсними предметами.

В ОПОРІ звертають увагу на те, що лист міністерства має рекомендаційний характер, тому ВНЗ, які вчасно виконали план державного замовлення, не зобов’язані продовжувати терміни зарахування до 15 серпня 2012 р.

Як повідомляв УНІАН, Громадянська мережа ОПОРА проводить громадське спостереження за вступною кампанією до вищих навчальних закладів.