Київ спрямує на виплату матеріальної допомоги до Дня Незалежності 41 млн грн - Попов

До Дня Незалежності матеріальну допомогу отримають майже 400 тисяч киян, на відповідні виплати з бюджету столиці виділено 41 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це було повідомлено на розширеному засіданні апарату Київської міської державної адміністрації.

«Майже 400 тисяч киян отримають допомогу до Дня Незалежності. Виплати тривають з 8-го серпня. Допомогу кияни отримують вчасно, згідно з графіком разом із пенсіями. До 20-22 серпня усі виплати будуть здійснені", - сказав О.Попов.

Розмір матеріальної допомоги в залежності від категорій киян становитиме від 100 до 500 гривень. Найбільшу допомогу - 500 гривень - отримують сім’ї загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням голови КМДА, з нагоди Дня незалежності України соціально незахищені кияни отримають одноразову адресну матеріальну допомогу від міської влади. Матеріальну допомогу у розмірі 300 грн отримають малозабезпечені та багатодітні сім’ї, опікуни чи піклувальники відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та отримувачі пенсійних виплат, у зв’язку з втратою годувальника на дітей сиріт.

По 200 грн виплатять інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, малозабезпеченим, які проживають разом з інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також інвалідам І групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує 1400 грн.

Також матеріальна допомога надаватиметься на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Особи з інвалідністю ІІ групи, непрацюючі інваліди ІІІ групи та непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійних виплат, яких не перевищує 1400 грн, отримають 100 грн матеріальної допомоги. Таку ж суму виплатять матерям на дитину до досягнення нею трирічного віку, одиноким матерям, особам, які отримують компенсації за надання соціальних послуг та які доглядають за інвалідами І групи або престарілими, які досягли 80-річного віку.