"Карткою киянина" вже користуються 3,5 тис. жителів столиці

Голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександр Попов заявляє, що "Картку киянина" вже одержали 3,5 тис. жителів столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов повідомив сьогодні під час "Прямої лінії" у газеті "Вісті в Україні".

"Ми видали 3500 карток, і у нас приблизно 5600 заяв. Процес іде", - сказав О.Попов.

За його словами, повільні темпи видачі "Карток киянина" пов'язані зі складною технологією їх виготовлення. "Картка - банківська, і є певна процедура її отримання і оформлення, тому соціальні служби самі повідомляють киян про те, що підійшла їх черга на отримання картки. До кінця року ми маємо намір видати кілька тисяч таких карток. Нинішні темпи видачі пов'язані з бюрократичною процедурою", - відзначив він.

Голова КМДА нагадав, що власники карток можуть скористатися передбаченими для них пільгами у 115 комунальних аптеках "Фармація". "Люди можуть одержати на певну групу медикаментів знижку 30%. Наступний етап - це отримання знижок на продукти харчування в супермаркетах, та інші пільги, зокрема - по проїзду у транспорті", - пояснив О.Попов.

Як повідомляв УНІАН, проект "Картка киянина" у Києві реалізується з квітня 2012 року. У червні власті почали видачу "Карток киянина" першим трьом категоріям: батькам з багатодітних сімей, соціальним працівникам, пенсіонерам та інвалідам, які не мають права пільгового проїзду в метрополітені.

У Києві налічується понад 84 тис. осіб, які одержують пільги за рахунок міського бюджету. Всі ці громадяни, окрім безкоштовного проїзду в метрополітені, мають право на отримання 25-30% знижки на 52 найменування ліків у мережі комунальних аптек "Фармація".

Влада Києва заявляла, що всі пільгові категорії одержать картки до кінця 2012 року.