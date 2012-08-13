Надходження до бюджету Пенсійного фонду в січні-липні виросли до 125,2 млрд грн

До бюджету Пенсійного фонду України в січні-липні 2012 року, за оперативними даними, надійшло 125,19 млрд грн, що на 9,7%, або на 11,068 млрд грн більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє прес-служба фонду.

Зокрема, сума власних надходжень за звітний період становила 89,102 млрд грн, що на 14,7%, або на 11,417 млрд грн, більше, ніж у січні-липні 2011 року.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги в січні-липні ц.р. становили 131,767 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з підвищенням пенсійних виплат ряду категорій громадян з травня 2012 року Кабінет міністрів, при перегляді бюджету ПФУ на другу половину 2012 року, збільшив дефіцит бюджету фонду з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходи ПФУ збільшено з 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, витрати - з 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.