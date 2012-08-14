Кількість заявок на роботу для українців у Польщі за півроку зменшилася до 150 тис.

Варшава. Польські працедавці у першій половині поточного року в рамках спрощеної системи працевлаштування зареєстрували для громадян України близько 150 тис. заявок на роботу, що на 2,5% менше за показник перших шести місяців минулого року.

За даними Міністерства праці і соціальної політики Польщі, які має у своєму розпорядженні УНІАН, українці залишалися абсолютними лідерами серед громадян п'яти держав, які можуть працювати в Польщі за спрощеною системою без офіційного дозволу шість місяців на рік з часткою 94% усіх зареєстрованих заявок.

Друге місце зайняли громадяни Молдови, для яких польські працедавці зареєстрували трохи більше ніж 5 тис. заявок на роботу, а трійку лідерів замкнули білоруси з близько 3,5 тис. заявкок.

Громадяни Росії та Грузії одержали близько 800 і 700 таких заявок.

Найчастіше працедавці реєстрували заявки для українців для роботи у сфері сільського господарства (майже 60% усіх заявок), будівництві (20%) і в домашньому господарстві (9%).

Найбільше заявок зареєстровано для громадян України віком від 26 до 40 років (44%), тоді як для тих, кому від 41 до 65 років, зареєстровано 32% заявок, а для тих, кому менше ніж 26 років, - 24% заявок.

Працедавці у Польщі більшість заявок зареєстрували для чоловіків - 64% загальної кількості.

Понад 90% усіх заявок зареєстровано на роботу від трьох до шести місяців.

Серед польських регіонів лідерство за кількістю охочих узяти на роботу українців утримує столичне Мазовецьке воєводство з близько 60% частки у загальній кількості заявок.

У першому півріччі найбільше заявок на роботу для українців було зареєстровано в березні (36 тис.), а найменше - у червні (18,5 тис.).

Як повідомляв УНІАН, минулого року польські працедавці зареєстрували для українців рекордні з моменту введення спрощеної системи працевлаштування 240 тисяч заявок на роботу, а також оформили майже 19 тис. офіційних дозволів, що дозволяють працювати в Польщі довше, ніж шість місяців у році, з близько 40 тис. усіх виданих.

Довідка УНІАН. Польща спростила доступ на свій ринок праці для іноземців, насамперед громадян країн, що граничать з нею, з 2007 року, щоб компенсувати брак працівників, зумовлений трудовою міграцією поляків в інші країни Євросоюзу, де, за останніми даними, працювало близько 2 млн. польських громадян.

З 2007 до 2012 року польські працедавці зареєстрували для українців близько 750 тис. заявок на працевлаштування за спрощеною схемою, частина з яких, за даними польської влади, була використана тільки для отримання візи, а не для того, щоб справді працювати в Польщі.

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