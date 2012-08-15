Янукович підписав закон про зайнятість населення

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України "Про зайнятість населення".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України - представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина Акімова.

Законом передбачено, що роботодавцю, який працевлаштовуватиме на новостворені робочі місця молодь на перше робоче місце, осіб віком від 50 років та інших з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці строком не менше ніж на два роки компенсуватимуться витрати, пов’язані зі сплатою єдиного соціального внеску без обмеження у розмірі заробітної плати протягом першого року.

Встановлено, що роботодавець, який протягом року забезпечував створення робочих місць та забезпечував виплату заробітної плати у розмірі не нижче трьох мінімальних заробітних плат, у наступному році має право на зменшення розміру єдиного соціального внеску.

У законі передбачено стимулювання місцевої влади до покращення інвестиційного клімату в регіоні, створення нових робочих місць шляхом внесення зміни до Бюджетного кодексу України в частині збільшення нормативу відрахувань від податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до доходів бюджетів сіл, селищ, міст районного значення з 25% до 100%.

Передбачено, що суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних строком не менше ніж на два роки, протягом першого року отримає щомісячну компенсацію у розмірі мінімального страхового внеску.

Для студентів денної форми навчання ВНЗ та ПТУ буде запроваджено стажування з відкриттям трудової книжки.

Молодим працівникам, які погодилися працювати у сільській місцевості надаватимуться «стартові виплати».

Особи, віком від 45 років (страховий стаж більше 15 років), матимуть право на одноразове отримання „ваучера” на професійне навчання.

Законом також передбачено встановити статус безробітного особі, яка не працює, з першого дня звернення до Державної служби зайнятості.

Одночасно, з урахуванням міжнародного досвіду визначається правовий статус Державної служби зайнятості як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період затверджуватиметься урядом. При цьому зберігається принцип соціального партнерства щодо управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон було ухвалено Верховною Радою 5 червня.