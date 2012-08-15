Польща дозволила подвійне громадянство і спростила його отримання іноземцями

Варшава. Найбільший безпосередній західний сусід України та член Євросоюзу Польща дозволила подвійне громадянство та спростила надання його іноземцям, серед яких в країні найбільше проживає українців.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, відповідні зміни запроваджує новий закон про громадянство, котрий набув чинності сьогодні.

"З 15 серпня цього року Президент зможе надавати польське громадянство усім іноземцям незалежно від того чи вони жили та як довго жили у Польщі", - відзначили УНІАН у польському Міністерстві внутрішніх справ (MSW), зауваживши, що раніше глава держави надавав громадянство лише у "виняткових випадках".

Новий закон також дозволив надавати польське громадянство усім - без обмежень - іноземцям в рамках процедури, яку веде воєвода (аналог голови обласної державної адміністрації в Україні) та скоротив термін, необхідного для подачі такої заявки, терміну проживання в країні з дозволом "на постійне перебування" до трьох років.

Для отримання громадянства Польщі від воєводи, крім трьох років життя з таким дозволом, необхідно мати регулярний дохід, підтвердження наявності місця проживання (договір оренди чи власності квартири) та знати польську мову.

У міністерстві відзначили, що до набуття чинності нового закону польське громадянство могли отримати лише особи без громадянства, іноземці, котрі одружилися з поляками, та особи, котрим батьки після народження вибрали інше громадянство за польське.

Новий закон також відмінив правило, згідно з яким, кожен, хто хотів отримати польське громадянство, мусів відмовитися від свого попереднього.

"(...) польський громадянин може мати одночасно польське громадянство та громадянство іншої країни", - відзначила прес-служба MSW.

У міністерстві також повідомили, що новий закон про громадянство, котрий був ухвалений ще в 2009 році, офіційно опубліковано у лютому цього року після того, як Конституційний суд країни місяцем раніше підтвердив конституційність однієї із його статей, котру оскаржив Президент Польщі.

"З 15 серпня заявку на отримання польського громадянства можуть подавати іноземці, котрі в рамках багаторічного перебування в нашій країні інтегрувалися з суспільством, знають польську мову та мають джерела утримання, поважають встановлений польським законодавством порядок та не становлять загрози для оборони чи безпеки держави", - підкреслили в MSW.

Як повідомляв УНІАН, за даними Польської адміністрації у справах іноземців (UDSC), на початку цього року у 38-мільйонній Польщі легально жили понад 100 тисяч громадян іноземних держав, найбільше з яких - майже 30 тисяч - були громадянами України.

Серед українців близько 18 тисяч мали дозволи на постійне перебування у країні, в той час, як 12 тисяч - тимчасовий дозвіл, котрий видається не довше, ніж на 2 роки.