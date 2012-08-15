Янукович ветував закон про порядок виїзду і в’їзду в Україну

Президент України Віктор Янукович застосував право вето до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин України»

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент наголошує, що прийнятим Верховною Радою України 5 липня 2012 року законом передбачається внесення змін до закону «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» та постанови Верховної Ради «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», які за своїм змістом є суперечливими, не відповідають положенням Конституції України і закону «Про центральні органи виконавчої влади», не узгоджуються з концептуальними засадами адміністративної реформи.

Зокрема, за пропонованими законом змінами до закону «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, видача проїзного документа дитини, зберігання паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини здійснюватиметься територіальними органами (підрозділами) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

У зв'язку з цим В.Янукович зазначає, що за пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України питання щодо утворення міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а отже, й покладення на них завдань, визначених законами, належить до повноважень Президента України.

Ця конституційна норма відображена в законі «Про центральні органи виконавчої влади» – базовому законодавчому акті, що визначив відповідно до пункту 12 частини першої статті 92, частини другої статті 120 Конституції України організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади, закріпив систему центральних органів виконавчої влади. Згідно з названим законом, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади здійснюють завдання, визначені законами та покладені на них Президентом України (статті 7, 17); територіальні органи центрального органу виконавчої влади створюються у випадках, коли їх створення передбачено положенням про міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, затвердженим Президентом України (статті 13, 21).

Отже, необхідність створення територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади визначається Президентом України шляхом затвердження положення про відповідний орган, а не Верховною Радою України шляхом прийняття закону.

Тому зазначені положення закону, які закріплюють в законі існування територіальних органів центрального органу виконавчої влади, не підтримуються через їх невідповідність Конституції України, закону «Про центральні органи виконавчої влади».

Також В.Янукович наголошує, що не може бути підтримано визначення в законі узагальненої назви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує оформлення та видачу паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Як уже зазначалося, центральні органи виконавчої влади здійснюють завдання, визначені законами та покладені на них Президентом України.

Тому в разі покладення главою держави реалізації одного з зазначених завдань на інший центральний орган виконавчої влади виникне потреба знову змінювати відповідні норми закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» та постанови Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», що є неприйнятним з огляду як на концептуальні засади адміністративної реформи, так і практику нормотворення.

За таких обставин та враховуючи те, що оформлення і видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон є повноваженнями, похідними від реалізації державної політики у сфері громадянства, вбачається доцільним у законі, що розглядається, позначити відповідний центральний орган виконавчої влади як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства.

За законом форму внесення додаткової інформації до паспорта громадянина України, а також зразки бланків документів, необхідних для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон встановлюватиме центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Тобто за цим законом, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику, наділяється повноваженнями щодо здійснення нормотворчої діяльності.

Це не відповідає частині першій статті 23 закону «Про центральні органи виконавчої влади», за якою центральні органи виконавчої влади, які не є міністерствами, видають накази виключно організаційно-розпорядчого характеру. Здійснення ж нормативно-правового регулювання питань за статтею 15 названого закону є компетенцією міністерств.

За таких обставин наведені положення закону потребують приведення у відповідність із чинними організацією та порядком діяльності центральних органів виконавчої влади.