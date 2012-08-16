У четвер, 16 серпня, на засіданні президії уряду Росії буде розглянуто проект федерального закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про співпрацю при здійсненні спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів на російсько-українському державному кордоні».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі російського уряду.

Законопроектом передбачається ратифікація угоди між урядами двох країн, підписаної в Донецьку 18 жовтня 2011 року.

Угода спрямована на підвищення ефективності роботи пунктів пропуску, скорочення часу, необхідного для проведення контролю, спрощення формальностей і створення комфортних умов для перетину спільного державного кордону особами і транспортними засобами, а також переміщення через неї товарів.