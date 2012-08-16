Тігіпко обіцяє ліквідувати корупційні лазівки у соціальній сфері

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляє, що ліквідує корупційні лазівки в соціальній сфері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.Тігіпка, таким чином він прокоментував підписання Президентом Закону «Про внесення змін до Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо забезпечення санаторно-курортними путівками».

За його словами, цей закон скасовує тендери під час розподілу путівок на оздоровлення «чорнобильців» і дає їм можливість самостійно вибирати санаторій.

«Ми переходимо на ваучерну систему. Держава буде оплачувати лікування людини в тому санаторії, який вона обере сама», - заявив С.Тігіпко.

За його словами, раніше міністерство прийняло ще одне антикорупційне рішення - відмовилося від тендерів на закупівлю інвалідних колясок та інших технічних засобів реабілітації.

С.Тігіпко зазначив, що на черзі - вирішення питань з харчуванням дітей, які проживають на забруднених територіях, і забезпечення інвалідів автомобілями.

«Ми збудуємо систему соціального захисту таким чином, щоб послуги держави були максимально наближені до людей, щоб у цій системі не було місця корупції, а кошти, які держава виділяє для незахищених людей, не розкрадалися, а доходили за призначенням», - підкреслив віце- прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України« Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо вільного вибору громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, санаторно-курортного закладу.

Законом передбачено, що особам, віднесеним до 1-ї категорії, надається позачергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні.

Особам, віднесеним до 2-ї категорії, гарантується не позачергове, а першочергове щорічне безплатне забезпечення санаторно-курортними путівками чи путівками на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги.

У той же час особам, віднесеним до 3-ї категорії, гарантується першочергове щорічне забезпечення пільговою санаторно-курортною путівкою або путівкою на відпочинок шляхом надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам або установам відпочинку, які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або відпочинку, або одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі 70% середньої вартості путівки в Україні.

Особам, які віднесені до 4-ї категорії, гарантується першочергове забезпечення такими путівками або одержання за їх бажанням грошової компенсації в розмірі 50% середньої вартості путівки в Україні.