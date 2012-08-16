Студенти погрожують акціями протесту, якщо їм не повернуть заборговані стипендії

Студентські громадські організації подадуть в Окружний адміністративний суд Києва позов до Кабінету Міністрів та Міністерства освіти з вимогою скасувати урядову постанову №526 від 13 червня 2012 року про зміну порядку індексації стипендій.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Молодого руху Іван Крутько.

За його словами, згідно з цим рішенням Кабміну, стипендії фактично зменшилися на суму від 150 до 250 грн., і вже в липні студенти одержали менші виплати, ніж у червні. І.Крутько зауважив, що це порушує низку норм Конституції, де не допускається звуження прав і свобод громадян, а також кожному гарантується право на достойне життя. При цьому він звернув увагу, що стипендія, визначена урядом, навіть не досягає прожиткового мінімуму.

«Якщо 1 вересня студенти на своїх карткових рахунках не побачать відшкодування коштів за літні місяці, то вони (влада – УНІАН) побачать ще один майдан – це буде студентський майдан», - підкреслив І.Крутько.

У свою чергу народний депутат, міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій Павловський наголосив, що опозиція підтримуватиме студентів і забезпечить юридичний супровід позовів аж до Європейського суду з прав людини – оскільки на українське правосуддя, за його словами, сьогодні мало надії.

Він також наголосив, що «Микола Азаров витягнув з кишень студентів» кошти на загальну суму близько 100 млн грн.

«Зрозуміло, що це викликало обурення студентів, і ми бачили під Кабміном акції протесту. Переляканий Азаров заявив студентам, що зниження стипендій на літо це наслідок системи хаосу в державному управлінні», - сказав А.Павловський, нагадавши, що прем’єр-міністр пообіцяв студентам звільнити винних у цьому чиновників.

Депутат наголосив, що М.Азаров має виконати свою обіцянку і звільнити винних, почавши з себе, віце-прем’єра Сергія Тігіпка та міністра освіти Дмитра Табачника.

Представник Української асоціації студентського самоврядування Лілія Денікевич-Левіна розповіла, що сьогодні на Майдані Незалежності відбудеться акція «Останні копійки студентської стипендії». Вона зазначила, що на знак протесту проти урядового рішення студенти з копійок викладуть слово «стипендія».

«Ми не дамо, щоб стипендія була копійчаною», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця в Українській асоціації студентського самоврядування заявили, що в липні розміри стипендій студентам були зменшені на 200 грн. За словами президента УАСС Єлизавети Щепетильникової, організація провела опитування серед студентів, результати якого показали, що більш як 30% опитаних одержали стипендію не в повному обсязі, а більш як 20% студентів взагалі не одержали стипендію за липень.

1 серпня біля Кабінету міністрів близько 100 осіб провели акцію «Поверніть вкрадені стипендії!».

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту цю акцію студентів пов’язали зі стартом виборчої кампанії.

За інформацією відомства, останні зміни до порядку індексації доходів громадян направленні на приведення у відповідність механізму нарахування індексації стипендії до чинного механізму нарахування індексації заробітної плати та пенсії. Тим, хто вперше стане стипендіатом (наприклад, першокурсники) або поновить своє право на отримання стипендій (наприклад, студенти, які втратили право на призначення академічної стипендії, а потім знову успішно склали семестровий контроль), стипендія буде індексуватися наростаючим підсумком з місяця призначення стипендії. Так само відбувається індексація заробітної плати працівникові, прийнятому на роботу, або пенсіонерові, який щойно вийшов на пенсію. Новий порядок нарахування індексації стипендії не стосуватиметься студентів першого року навчання магістратури; студентів другого – четвертого року навчання бакалаврату тощо.

Також, наголошують у міністерстві, станом на 30 липня 2012 року всім без винятку вищим навчальним закладам, підпорядкованим МОНмолодьспорту, видатки на виплату стипендії та індексації були перераховані у повному обсязі.

За інформацією міністерства, на сьогодні розмір мінімальної академічної ординарної (звичайної) стипендії студента вищого навчального закладу ІІІ – IV рівнів акредитації становить 530 грн на місяць. Враховуючи, що така стипендія підлягає індексації на 36,7%, або на 194,51 грн., студент має отримати 530+194,51=724,51 грн.

Також в МОН «окремо повідомляють», що 25 липня 2012 року на засіданні уряду прийнято постанову «Про встановлення розмірів стипендій учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів», якою передбачено суттєве збільшення розмірів академічних та соціальних стипендій.

Зокрема, постановою передбачено з 1 вересня 2012 року підвищити розміри стипендії:

для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», з 530 грн до 730 грн;

для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за ОКР «молодший спеціаліст» або «бакалавр», з 400 грн до 550 грн;

для учнів професійно-технічних навчальних закладів з 200 грн до 275 грн;

для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, з 1160 грн до 1760 грн;

для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, з 550 грн до 850 грн.

7 серпня Об’єднана опозиція «Батьківщина» озвучила вимогу до уряду негайно скасувати постанову, через яку студенти недоотримують стипендію.

Об’єднана опозиція закликає всіх студентів повідомляти про факти невиплати стипендії в повному обсязі на «гарячу лінію» 0-800-50-40-40.