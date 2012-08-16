Рівень безробіття в Україні знизився до 438 тис. чоловік

Рівень зареєстрованого безробіття в Україні в липні 2012 року знизився на 2,1%, або на 9,2 тис. чоловік, і на 1 серпня становив 437,8 тис., що становить 1,6% від загальної кількості населення працездатного віку, повідомляє Державна служба статистики.

При цьому допомогу з безробіття одержують 324,9 тис. чоловік. Середній розмір допомоги в липні становив 988 грн проти 945 грн у червні.

Крім того, за даними Держстату, потреба підприємств в працівниках становила 77,8 тис. чоловік проти 78,3 тис. у червні 2012 року. Навантаження на 10 робочих місць становило 58 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці (МОП) у січні-березні 2012 року становив 8,4% (населення віком 15-70 років), що на 0,3 п.п. менше, ніж у січні-березні 2011 року.

Так, за даними МОП, безробітними в звітному періоді були 1,845 млн. громадян, що на 0,08 млн. чоловік менше, ніж у січні-березні 2011 року, і на 0,112 млн. чоловік більше, ніж на кінець 2011 року.

У березні 2012 року віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко заявив, що до кінця поточного року рівень безробіття в Україні за методологією МОП скоротиться до 7,2%.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, за підсумками 2011 року рівень безробіття скоротився на 11,4% - до 482,8 тис. чоловік.