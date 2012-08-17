Держслужба зайнятості в січні-липні працевлаштувала 465,5 тис. безробітних

Державна служба зайнятості в січні-липні 2012 року працевлаштувала 465,5 тис. безробітних, що на 4,2% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Держслужба зайнятості.

Зокрема, завдяки наданню дотацій роботодавцям у січні-липні роботу отримали 22,9 тис. безробітних, а за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності власну діяльність розпочали 7 тис. безробітних громадян.

Станом на 1 серпня 2012 року кількість вакансій в базі даних служби зайнятості становила 77,8 тис., в тому числі: для робітників - 37,2 тис., для службовців - 28,9 тис. і 11,7 тис. - для осіб, які не мають спеціальної підготовки.

Усього на обліку в державній службі зайнятості в січні-липні 2012 року перебувало 1,222 млн незайнятих громадян. Статус безробітного мали 944,7 тис. осіб, з яких 784,1 тис. громадян отримували допомогу по безробіттю.

Професійне навчання за звітний період пройшли 138,8 тис. безробітних.

В оплачуваних громадських роботах взяли участь 246,9 тис. осіб. Рівень залучення незайнятих громадян до громадських робіт зріс з 18,4% до 20,2%. Такі роботи були організовані переважно на об'єктах соціальної сфери: надання послуг інвалідам, догляд за особами похилого віку, інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, виконувалися роботи з благоустрою та озеленення населених пунктів.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики, рівень безробіття населення у віці 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), знизився з 8,7% в I кварталі 2011 року до 8,4% економічно активного населення в I кварталі 2012 року.

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