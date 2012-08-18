Азаров вважає великим досягненням перевищення у 6 областях народжуваності над смертністю

В Україні сповільнився темп скорочення чисельності населення, у шести областях показники народжуваності перевищують показники смертності.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров написав на своїй сторінці у Facebook.

Посилаючись на матеріали Держстату, глава уряду повідомив: дані за 7 місяців поточного року показали, що, на превеликий жаль, чисельність населення України ще продовжує скорочуватися, проте вже не такими темпами, як у попередні роки. «Якщо в 2011 р. воно скоротилося приблизно на 144 тис. осіб, то в 2012 р. ця цифра буде приблизно в 4 рази меншою. Якщо так справа піде, то вже в 2013 р. ми отримаємо перелом і будемо мати абсолютний приріст», - заявив М.Азаров.

При цьому він додав, що в шести областях України народжуваність вже перевищує смертність. «Я вважаю це великим соціальним досягненням за останні роки», - підкреслив Н.Азаров.

Прем'єр-міністр зазначив, що саме тому уряд приділяє таку велику увагу розвитку системи охорони здоров'я, зокрема створенню перинатальних центрів, які вже відкриті у третині областей України.