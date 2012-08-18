Оптимальна ціна входу до Києво-Печерської має бути 25 грн - в.о. гендиректора

Оптимальна ціна на відвідування Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника має бути в межах 25 гривень, сказала в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна" (№28, 17-22 серпня) виконувачка обов'язків генерального директора Києво-Печерського заповідника Наталія Клименко.

«Економічно обґрунтована вартість квитка до Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника могла би бути в межах 25 гривень. Власне, такою вона й була до підвищення. Для порівняння: у Національному музеї Тараса Шевченка вартість одного квитка - 12 гривень», - відзначила Н.Клименко, коментуючи нещодавнє зниження цін на вхід в заповідник з 50 до 3 гривень.

За її словами, очікується, що в 2012 році Лавру відвідають 700 тисяч людей. При цьому Євро-2012 практично не вплинув на відвідуваність.

«Мені здається, це не залежить від якихось велелюдних акцій всеукраїнського масштабу. Є цільова аудиторія. Тобто люди, які знають, навіщо приходять, які хочуть побачити. Не є таємницею, що багато іноземців в першу чергу цікавляться Дальніми і Ближніми печерами. А оскільки Києво-Печерська Лавра - загальносвітове надбання, то й інтерес до неї не зникне ніколи», - сказала Н.Клименко.