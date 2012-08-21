Надрагу звільнено, у тому числі, через скандал зі студентськими стипендіями

Першого заступника міністра соціальної політики України Василя Надрагу звільнено з посади через безвідповідальність у прийнятті рішень, зокрема, стосовно студентських стипендій, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання УНІАН про причини звільнення В.Надраги.

«Декілька рішень, які готувалися цим керівником, у тому числі і відомі рішення щодо студентських стипендій і так далі, вони показали нам, що відповідальності в нього належною мірою не вистачає. Тому, за всієї пошани до його колишніх заслуг, і нинішніх заслуг, ми вважаємо, що треба знайти йому інше місце роботи. І це йому було запропоновано», - сказав М.Азаров.

При цьому прем'єр-міністр зазначив, що В.Надрага старанний працівник. «Він, загалом, старанний працівник, але в роботі будь-якого адміністратора є моменти, які змушують думати, а чи відповідає цей адміністратор посаді», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович указом № 481/2012 від 20 серпня звільнив В.Надрагу з посади першого заступника міністра соціальної політики України.

Президент призначив В.Надрагу першим заступником міністра соцполітики 23 грудня 2010 року.