Тігіпко заявляє, що Надрагу було звільнено за власним бажанням

Василя Надрагу було звільнено з посади першого заступника міністра соціальної політики за власним бажанням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Пан Надрага пішов за власним бажанням з позиції першого заступника міністра соціальної політики», - сказав С.Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом від 20 серпня звільнив В.Надрагу з посади першого заступника міністра соціальної політики. В.Надрага був призначений на цю посаду 23 грудня 2010 року.

21 серпня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що В.Надрагу було звільнено з посади через безвідповідальність у прийнятті рішень, зокрема, стосовно студентських стипендій.