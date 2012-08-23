Введення мовного закону обійдеться Україні в 19 млрд грн - Кужель

Кандидат у народні депутати від Об'єднаної опозиції «Батьківщина», екс-голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Олександра Кужель заявляє, що введення у країні Закону «Про засади державної мовної політики» обійдеться в19 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на прес-конференції в Донецьку.

«Я сама із Запоріжжя, російськомовна. Вони ухвалили закон, який нічого нам не змінює. Знаєте, скільки коштує впровадження цього закону в Україні? 19 млрд грн. І ця сума, вже ухвалено рішення, перекладається на місцеві бюджети», - сказала політик.

При цьому вона додала: «Запитайте, люди у нас готові, щоб гроші йшли не на будівництво дитячих садків, не на очищення води, не на створення інфраструктури, а на те, щоб вони списали і вкрали гроші – для того, щоб тепер були два бланки – українською і російською, дві назви – українською і російською...»

О.Кужель також зазначила, що керівники міст, регіонів, які є членами Партії регіонів, говорять неправду, коли стверджують, що цей закон маловитратний. «Неправда, що на реалізацію мовного закону потрібно небагато коштів. Тому що потрібно замінити повністю всі бланки, всі таблички, документацію, програмне забезпечення, дуже багато чого... У нас в Україні проживають люди майже 42 національностей, які мають понад 10% (кількість носіїв мови на певній території), які можуть звертатися тільки своєю мовою, отже, потрібні будуть перекладачі... Тому для цього потрібні кошти», - підсумувала вона.