Опитування: Януковича повністю підтримують 12,6% українців, не підтримують - 47%

Президента України Віктора Януковича повністю підтримують 12,6% громадян України, тоді як не підтримують - 47%. Про це свідчить опитування, проведене соціологічною службою Центра Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, повідомляє ZN.ua.

У повідомленні зазначається, що на початку президентської каденції, в травні 2010 року, рівень підтримки В.Януковича був майже 40% проти 23%, які не підтримують курс глави держави.

Таким чином, підтримка В.Януковича знизилася в три рази, кількість тих, хто не підтримує збільшилася вдвічі.

Аналогічні втрати в рейтингу були у Віктора Ющенка, який, почавши з 47% проти 27% (лютий і травень 2005 р.) до середини каденції мав 15% повної підтримки і 49% - тих, хто його діяльність не підтримує.

Крім того, українці не підтримують діяльність парламенту і уряду. Повністю підтримують діяльність ВР - 4%, КМУ - 7%; не підтримують - 54 і 48%, відповідно.