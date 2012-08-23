У зв'язку з парламентськими виборами змінено графік осіннього призову

У зв’язку з парламентськими виборами осінній призов до армії проходитиме у два етапи.

Про це йдеться у відповідній постанові, прийнятій на засіданні уряду 22 серпня 2012 року, повідомляє сьогодні прес-служба Міністерства оборони України.

Згідно з документом, у жовтні-листопаді цього року на строкову військову службу підлягають призову та відправленню у війська 18 тисяч 900 осіб. Із них до Збройних сил України будуть призвані 12 тисяч 500 осіб, Внутрішніх військ МВС України – 5 тисяч 400 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1 тисяча осіб.

Відправку призовників заплановано провести у два етапи: з 5 по 12 жовтня та з 1 по 23 листопада. Це забезпечить участь громадян України у виборах народних депутатів України 28 жовтня безпосередньо у військових частинах або за місцем реєстрації відповідно.

На фінансування заходів призову передбачено 5 млн 105 тис. 457 грн.