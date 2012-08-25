Національні громади повинні брати участь в інтеграції мігрантів у російське суспільство - Путін

Москва. Національні громади Росії повинні брати участь в інтеграції мігрантів в російське суспільство.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Президент РФ Володимир Путін заявив 24 серпня під час першого засідання Ради при Президенті з міжнаціональних відносин. (7 червня В.Путін включив до Ради з міжнаціональних відносин керівника загальноросійської громадської організації «Федеральна національно-культурна автономія "Українці Росії" Богдана Беспалько, організація була створена без відома української громади Росії - УНІАН).

«Особливу роль в адаптації мігрантів повинні грати національні громади, брати шефство над ними, надавати соціальну підтримку і, головне, використовувати інфраструктуру своїх культурних і навчальних центрів для навчання земляків традицій і звичаів того регіону, куди вони приїжджають жити і працювати», - сказав В.Путін.

При цьому він зазначив, що потрібна підтримка з боку держави, тут як раз і потрібен діалог між різними структурами громадянського суспільства і держави, додав він.

«Дуже важливо створити належні умови для інтеграції мігрантів, захистити їх права і свободи, забезпечити соціальну захищеність. Разом з тим і мігранти повинні дотримуватися вимоги російських законів і міграційних правил, з повагою ставитися до наших традицій, культури, поведінковим нормам тих регіонів, в які вони прибувають », - сказав В.Путін.

На його думку, тільки таке взаємна повага веде до гармонії, а не до формування замкнутих етнічних груп.

При цьому він підкреслив, що мова йде про інтеграцію та адаптацію як зовнішніх так і внутрішніх мігрантів.

Він зазначив, що міграційні процеси відіграють значну роль у багатьох країнах світу і Росія не виняток.

«Ми вже вийшли на друге місце після Сполучених Штатів за кількістю прибуваючих мігрантів і так само, як інші країни, зіткнулися з проблемами міжнаціональної напруженості. Тому для реалізації позитивного потенціалу, закладеного в міграційних процесах - а там такий потенціал, звичайно, є - вся система управління ними повинна бути модернізована », - сказав В.Путін.

Він заявив, що Росія налаштована на культурну інтеграцію мігрантів, на форсоване освоєння ними основ російської культури. У зв'язку з цим потрібно конкретизувати завдання перед Урядом і керівниками регіонів щодо створення мережі державних адаптаційних курсів для трудових мігрантів та їхніх дітей, відзначив російський президент.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня Апеляційна колегія Верховного Суду Росії підтвердила законність рішення про ліквідацію загальноросійської громадської організації «Об'єднання українців Росії».

Довідка УНІАН. 18 травня Верховний Суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії та виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Після цього МЗС України розповсюдило заяву, в якій було зазначено, що рішення Верховного Суду РФ свідчить про упереджене ставлення в Росії до діяльності української діаспори.

24 червня ОУР подала апеляційну скаргу до Апеляційної колегії Верховного Суду РФ на рішення Верховного суду про ліквідацію організації.

«Відповідач вважає рішення Верховного Суду про ліквідацію ОУР незаконним і необгрунтованим», - йдеться у скарзі, де на 10 сторінках наводяться аргументи на користь скасування такого рішення.

9 квітня Міністерство юстиції Росії зареєструвало нову Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії», на установчий з'їзд якої не пустили українських журналістів, а українська діаспора заявила, що нова організація створюється без її відома.

26 травня 2012 в Москві представники української діаспори ухвалили рішення про створення Українського конгресу Росії (УКР) - всеросійської організації української громади в РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія визначилася з міграційною політикою до 2025 року. Основні положення