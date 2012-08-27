Кабмін затвердив порядок взаємодії органів влади у сфері протидії торгівлі людьми

Кабінет міністрів України затвердив Порядок взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

Як повідомляє Урядовий портал, проект відповідної постанови було розроблено Міністерством соціальної політики на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про протидію торгівлі людьми».

Як зазначалося на засіданні уряду, метою прийняття постанови є запровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, а також забезпечення надання комплексної та ефективної допомоги постраждалим особам.

Документ передбачає дії відповідних органів у випадках, коли постраждала особа є неповнолітньою, не може самостійно пересуватися, перебуває за кордоном, не бажає співпрацювати з органами внутрішніх справ тощо.

Реалізація Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, включає встановлення потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та взаємодію органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з метою надання відповідної допомоги таким особам.