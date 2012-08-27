Підприємства з боргами із зарплати оштрафовано за 7 місяців на 1,2 млн. грн

Державна інспекція з питань праці в січні-липні 2012 року оштрафувала підприємства, які мають заборгованість із заробітної плати, на суму 1,227 млн. грн. Загалом за звітний період до адміністративної відповідальності притягнуто 2,509 тис. посадовців таких підприємств, повідомляє прес-служба інспекції.

На вимогу інспекторів з питань праці підприємства погасили заборгованість із заробітної плати на суму 325,3 млн. грн, тобто підприємства повністю або частково розрахувалися з 138,4 тис. працівників.

З початку 2012 року державні інспектори праці провели більш ніж 20 тис. перевірок дотримання законодавства про працю в 17,7 тис. установах, організаціях і на підприємствах. За результатами перевірок складено і передано до суду 13,6 тис. протоколів про адміністративні порушення. Всього до адміністративної відповідальності притягнуто 15,4 тис. керівників підприємств-порушників законодавства про працю.