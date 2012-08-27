Пенсійний фонд у січні-серпні виплатив пенсії на суму 19,9 млрд грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) завершив виплату пенсій за підсумками січня-серпня 2012 року. На виплату пенсій та грошової допомоги за 8 місяців 2012 року було направлено 19,897 млрд грн, повідомляє прес-служба фонду.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з підвищенням пенсійних виплат низці категорій громадян з травня 2012 року Кабінет Міністрів, при перегляді бюджету ПФУ на другу половину 2012 року, збільшив дефіцит бюджету фонду з 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходи ПФУ збільшено з 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, витрати - з 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.