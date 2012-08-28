Кабмін не знизить пенсійний вік жінкам, які працюють у важких умовах

Уряд не переглядатиме пенсійний вік для окремих категорій громадян, які працюють у тяжких умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок під час зустрічі з працівниками Хлібокомбінату №11 у Києві в рамках передвиборного візиту заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«У нас вибір простий: ми заморожуємо пенсії (у разі введення пенсійних пільг для окремих категорій громадян - УНІАН). А сьогодні я ж розумію, що таке 1400 грн середньої пенсії. Це дуже мало. А у нас в країні 3,7 млн пенсіонерів, у яких пенсія нижче за 1000 грн. І основна бідність там», - сказав він, відповідаючи на питання, чи можливо переглянути пенсійний вік для жінок, які працюють у тяжких умовах.

Також, за його словами, підприємства можуть самостійно проводити атестацію робочих місць з метою визначення пільг для пенсійного забезпечення працівників. Проте, у такому разі, такі підприємства нестимуть додаткове навантаження, виплачуючи пенсії до законодавчо визначеного пенсійного віку працівника.

«Я подумаю, що можна зробити... З іншого боку, товаровиробник теж може це робити спільно з профспілковим комітетом. Але якщо товаровиробник це зробить, це додаткове навантаження для нього, тому що він доплачуватиме пенсіонерові пенсію до певного часу», - сказав С.Тігіпко.

Довідка УНІАН. 1 жовтня 2011 року в Україні набув чинності Закон "Про заходи з законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", ухвалений парламентом 8 липня 2011 року.

Цим законом встановлений єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – в 60 років. До цього жінки мали право виходити на пенсію після досягнення 55-річного віку.