Уряд не переглядатиме пенсійний вік для тих, хто працює у важких умовах

Уряд не переглядатиме пенсійний вік для окремих категорій громадян, що працюють у важких умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у вівторок під час зустрічі з працівниками Хлібокомбінату № 11 у Києві в рамках передвиборчого візиту заявив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«У нас вибір простий: ми заморожуємо пенсії (у разі введення пенсійних пільг для окремих категорій громадян - УНІАН). А сьогодні я ж розумію, що таке 1400 грн середньої пенсії. Це дуже мало. А у нас в країні 3,7 млн пенсіонерів, у яких пенсія нижче 1000 грн. І основна бідність там », - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи можливо переглянути пенсійний вік для жінок, які працюють у важких умовах.

Також, за його словами, підприємства можуть самостійно проводити атестацію робочих місць з метою визначення пільг для пенсійного забезпечення працівників. Однак у такому випадку такі підприємства нестимуть додаткове навантаження, виплачуючи пенсії до законодавчо визначеного пенсійного віку працівника.

«Я подумаю, що можна зробити... З іншого боку, товаровиробник теж може це робити спільно з профспілковим комітетом. Але якщо товаровиробник це зробить, це додаткове навантаження для нього, тому що він доплачуватиме пенсіонеру пенсію до певного часу», - сказав С.Тігіпко.

Довідка УНІАН. 1 жовтня 2011 в Україні вступив у дію Закон "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", прийнятий парламентом 8 липня 2011 року.

Даним законом встановлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію - в 60 років. До цього жінки мали право виходити на пенсію після досягнення 55-річного віку.