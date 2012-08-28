Польські прикордонники за півроку не впустили до країни близько 6,5 тис. громадян України

Варшава. Польська прикордонна служба за перші шість місяців цього року не впустила до країни близько 6,5 тис. громадян України, що на 1,8 тис. осіб, або на майже 40% більше показників першої половини минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними прикордонної служби, найчастіше причиною, через яку польські прикордонники не дозволяли українцям в'їхати до країни, була відсутність документів, котрі підтверджують мету поїздки - 2,7 тис. випадків.

Крім того, часто поляки повертали назад українців через відсутність візи чи іншого необхідного для в'їзду документа (1,5 тис. випадків), відсутність достатньої кількості грошей для перебування у Польщі та використання дозволеного часу перебування - три місяці кожні півроку - на польській території в рамках малого прикордонного руху (по близько 800 випадків).

Близько 300 громадянам України було відмовлено у в'їзді до Польщі через те, що вони були внесені до бази осіб, котрим заборонено в'їзд на польську та територію держав Шенгенської зони.

Польські прикордонники також виявили випадки намагання в'їхати в країну з фальшивим дозволом малого прикордонного руху або без нього, простроченим паспортом, фальшивою візою.

Загалом у першому півріччі цього року польські прикордонники не впустили до країни близько 12 тис. іноземців в порівнянні із майже 10 тисячами за перші шість місяців минулого року.

За весь минулий рік прикордонники не дозволили в'їхати до Польщі 22 тисячам іноземцям після 23,6 тисяч в попередньому році, близько половина з яких були громадянами України.

Як повідомляв УНІАН, за першу половину цього року пасажиропотік на польсько-українському кордоні зріс на 7,6% - до майже 7 млн перетинів на фоні збільшення кількості виданих Польщею віз українцям на 13% - до понад 310 тис. штук.

Наявність польської візи не гарантує в'їзд до Польщі, оскільки остаточне рішення - впускати чи ні в країну - завжди приймають працівники прикордонної служби.

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