Янукович у Донецьку зустрівся з працівниками метзаводу. Спілкування тривало близько 5 хвилин

Президент України Віктор Янукович сьогодні під час своєї робочої поїздки до Донецької області зустрівся з працівниками ПАТ «Донецьксталь - металургійний завод».

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч проходила на території колишнього мартенівського цеху, де з квітня 2012 року почався монтаж нової технологічної дугової електросталеплавильної печі – 150.

Близько 30 працівників метпідприємства впродовж години разом із журналістами чекали наміченої зустрічі з Президентом.

В.Януковичу вони розповіли про плани підприємства, про те, що вже навесні майбутнього 2013 року нову піч буде змонтовано, що значно збільшить обсяг виробництва сталі на підприємстві та істотно покращить екологічну ситуацію в місті.

В.Янукович поцікавився, чи працевлаштовані працівники колишнього мартенівського цеху сьогодні, під час вимушеної перерви, поки не введено в експлуатацію цю нову піч.

Металурги відповіли, що всі вони задіяні в інших виробництвах на цьому підприємстві та нічого не втратили в зарплаті.

В.Янукович побажав всім продуктивної роботи і втілити намічене в життя.

Спілкування Президента з працівниками металургійного заводу тривало близько 5 хвилин.

Після цього Президент попрямував до Микільського монастиря, де супроводжувати його буде лише особиста охорона.